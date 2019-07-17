У Судані вбили миротворця ООН

У результаті нападу на патруль миротворців ООН у Судані загинуло шестеро людей, включаючи одного миротворця.

Про це повідомляє Global News із посиланням на заступника речника ООН Фархана Хака.

“Один миротворець і п'ятеро цивільних загинули внаслідок атаки на патруль миротворців (ООН — ред.) біля ринку в районі кордону Судану з Південним Суданом”, - йдеться у повідомленні.

За словами Нака, в результаті атаки невідомими в Аб'єй у вівторок ще один миротворець отримав поранення.

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Зазначається, що вбитий миротворець був громадянином Ефіопії.

Нині місія ООН у регіоні залучила військових для забезпечення безпеки свої співробітників та встановлення обставин нападу.