У міжнародних операціях беруть участь 44 миротворці із підрозділів МВС

Участь у міжнародних миротворчих місіях беруть 44 миротворці з підрозділів Міністерства внутрішніх справ.

Про це інформує пресслужба МВС.

"У міжнародних миротворчих місіях бере участь 31 працівник Національної поліції та 13 військовослужбовців Нацгвардії. Українські військові працюють і врегульовують конфлікти у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ, зокрема на Кіпрі, у Косові, Південному Судані та Демократичній Республіці Конго", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початком російської агресії в Україні багато українських миротворців повернулося із закордонних відряджень і набуті навички застосовують в Україні.

"Наші хлопці та дівчата неодноразово доводили, що спроможні захищати мирний спосіб життя у найвіддаленіших куточках світу", - додали у відомстві.

15 липня Україна відзначає День українського миротворця.

Фото: пресслужба МВС