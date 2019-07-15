У міжнародних операціях беруть участь 44 миротворці із підрозділів МВС
Про це інформує пресслужба МВС.
"У міжнародних миротворчих місіях бере участь 31 працівник Національної поліції та 13 військовослужбовців Нацгвардії. Українські військові працюють і врегульовують конфлікти у миротворчих місіях ООН та ОБСЄ, зокрема на Кіпрі, у Косові, Південному Судані та Демократичній Республіці Конго", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початком російської агресії в Україні багато українських миротворців повернулося із закордонних відряджень і набуті навички застосовують в Україні.
"Наші хлопці та дівчата неодноразово доводили, що спроможні захищати мирний спосіб життя у найвіддаленіших куточках світу", - додали у відомстві.
15 липня Україна відзначає День українського миротворця.
Фото: пресслужба МВС