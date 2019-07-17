США направлять $40 мільйонів на підтримку опозиції Венесуели

США направлять $40 мільйонів на підтримку опозиції Венесуели

Укрінформ
Білий дім планує направити гуманітарну допомогу для Центральної Америки на суму більш як 40 мільйонів доларів для підтримки опозиції Венесуели.

Про це повідомляє Los Angeles Times з посиланням на повідомлення Конгресу від Агентства США з міжнародного розвитку.

«Адміністрація Трампа планує перенаправити гуманітарну допомогу з Центральної Америки на суму більш як 40 мільйонів доларів США на підтримку опозиції у Венесуелі», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні від 11 липня йдеться, що кошти необхідні у зв'язку з «невідкладною» кризою у Венесуелі, пов'язаною з «національними інтересами» США.

Спочатку 41,9 млн доларів призначалися для Гватемали і Гондурасу, які знаходяться у центрі міграційної кризи, однак замість цього гроші підуть на зарплату, проїзд, обладнання зв'язку, технічну допомогу, навчання та на інші потреби венесуельської опозиції.

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Як повідомлялося, у Венесуелі триває конституційна й економічна криза. На тлі цих подій голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни і прийняв присягу. Він заявив, що Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

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