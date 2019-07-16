ВООЗ знайшла надмірну кількість цукру в дитячому харчуванні

У ВООЗ стурбовані надмірною кількістю цукру в продуктах дитячого харчування, в тому числі й для немовлят, що сприяє формуванню у дітей у майбутньому пристрасті до солодощів.

Про це з посиланням на ВООЗ повідомляє служба новин ООН.

«Нові дослідження Європейського бюро ВООЗ в Австрії, Болгарії, Угорщині та Ізраїлі з'ясували, що всупереч рекомендаціям фахівців готове дитяче харчування там часто рекламують як придатне для включення в раціон дітей до 6 місяців, а значна частина цієї продукції містить неприпустиму кількість цукру. Експерти ж радять годувати дітей до шести місяців виключно грудним молоком. В опублікованому 2016 року керівництві ВООЗ чітко вказано на неприпустимість реклами продукції для прикорму дітей до півроку», - зазначають у ВООЗ.

Міжнародні експерти підкреслюють, що правильне харчування в ранньому і грудному віці залишається запорукою оптимального росту й розвитку дітей та їх здоров'я в майбутньому.

«Здорове харчування сприяє профілактиці надлишкової маси тіла та ожиріння й аліментарно-залежних неінфекційних захворювань. Фрукти й овочі, які природним чином містять цукор, придатні для харчування дітей грудного та раннього віку, проте дуже високий вміст вільних цукрів у пюреподібних продуктах викликає серйозну стурбованість», - наголошують у ВООЗ.

Повідомляється, що в ході дослідження фахівці ВООЗ зібрали дані про 7955 продуктів і напоїв, які рекламувалися як придатні для харчування дітей грудного та раннього віку і продавалися в 516 магазинах 4 міст Європейського регіону ВООЗ - Відня, Софії, Будапешта і Хайфи.

«У кожному з цих міст значна частина продуктів - від 28 до 60 відсотків - рекламувалася і продавалася як придатна для харчування дітей до 6 місяців. Це допускається законодавством Європейського союзу, втім, суперечить рекомендаціям ВООЗ. Більше того, в трьох із цих міст як мінімум у половині вивчених продуктів на цукор припадали понад 30 відсотків загальної енергетичної цінності», - заявили у ВООЗ.

Дослідження також виявило, що приблизно в третині продуктів були, згідно з наведеними на маркуванні даними, цукор, концентровані фруктові соки або інші підсолоджувачі. «Подібні додані ароматизатори й цукор можуть впливати на формування смакових переваг дітей, провокуючи появу пристрасті до солодких продуктів», - зазначають у ВООЗ.