Вчені знайшли зв'язок між забрудненням повітря і хворобами серця

Дослідники з Ланкастерського університету у Британії виявили взаємозв'язок між захворюваннями серця і забрудненням повітря в містах.

Про це повідомляє The Guardian.

Дослідження проводилося в Мехіко, результати були опубліковані в журналі Environmental Research.

"Вчені знайшли токсичні частинки в людському серці. Дослідники вважають, що ці багаті залізом частки, вироблені транспортом і промисловою діяльністю, можуть бути основною причиною сталого статистичного зв'язку між брудним повітрям і хворобами серця", - йдеться у повідомленні.

Кількість частинок - від 2 до 22 мільярдів на грам тканини серця. Це від двох до десяти разів більше, ніж у дев'ятьох контрольних суб'єктів, котрі живуть у менш забруднених місцях. Пошкодження у клітинах серця спостерігалися навіть у наймолодшого, трирічного, суб'єкта дослідження.

При цьому, за даними ВООЗ, яка заявила про надзвичайну ситуацію, 90% населення планети живе в середовищі з токсичним повітрям. У зв'язку з чим експерти закликають скоротити забруднення і зменшити кількість цих частинок.

«Наше дослідження попереднє, але результати і наслідки були надто важливими, щоб не повідомити інформацію», - прокоментувала професор Барбара Мейхер.

За її словами, три роки тому, коли вони почали дослідження, вони виявили аналогічні наночастинки у людському мозку. Її колеги встановили зв'язок між хворобою Альцгеймера і забрудненням повітря.

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