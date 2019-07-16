Меркель з розумінням поставилася до рішення глави Міноборони піти у відставку

Канцлер ФРН Ангела Меркель з розумінням поставилася до рішення міністра оборони Урсули фон дер Ляйєн, яка є основною кандидаткою на пост голови Єврокомісії, піти у відставку незалежно від результату голосування у вівторок.

Про це вона заявила, відповідаючи на питання журналістів під час візиту в понеділок до Саксонії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я цього чекала! Я хочу сказати, що поважаю це рішення, з якого ясно, що Урсула фон дер Лейєн просто вирішила перейти на новий етап у своєму житті та що, звичайно ж, вона хоче зробити все можливе, щоб стати головою Комісії», - сказала Меркель.

За словами глави уряду, це радує.

Між тим сама Урсула фон дер Ляйєн звернулася в понеділок, напередодні голосування, яке відбудеться ввечері вівторка, з листом до соціал-демократів і лібералів в Європейському парламенті. З його допомогою вона сподівається переконати їх голосувати за свою кандидатуру.

Результат голосування, яке розпочнеться о 18 годині (за місцевим часом) в Брюсселі, аж ніяк не вирішений. В даний час кандидатка не має гарантованої більшості, причому голосувати проти неї мають намір німецькі соціал-демократи, які входять в Німеччині в керівну коаліцію.

Зелені та ліві теж вже заявили, що не стануть підтримати цю кандидатуру.

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Вранці вівторка фон дер Ляйєн матиме можливість виступити в Європарламенті, після чого фракції будуть радитися.

Урсула фон дер Ляйєн чітко дала зрозуміти, що має намір боротися за пост глави ЄК всіма силами. У понеділок вона несподівано заявила, що в середу оголосить про свою відставку, навіть якщо не отримає необхідної кількості голосів у ході голосування.

Нагадаємо: кандидатура фон дер Ляйєн абсолютно несподівано з'явилася у порядку 2 тижні назад як наслідок «пакетної домовленості» після того, як стало зрозуміло, що глави держав і урядів не підтримують кандидата від Європейської народної партії, що отримала на євровиборах не надто переконливу більшість, також німця, Манфреда Вебера. Висунення фон дер Ляйєн викликало палкі дебати в самій Німеччині, викликавши черговий розкол у керівній коаліції.