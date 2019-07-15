Кожна дев’ята людина у світі страждає від голоду – ООН

Згідно зі свіжими оцінками ООН та ВООЗ, у 2018 році кожна дев’ята людина в світі страждала від голоду чи недоїдання.

Про це йдеться в пресрелізі до доповіді, опублікованої на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я у понеділок.

"Згідно з оцінками, 820 млн осіб недоїдали в 2018 році. Цей показник вище, ніж у 2017 році, тоді він становив 811 млн осіб. Приблизно кожна дев'ята людина в світі страждає сьогодні від голоду", - йдеться в доповіді.

Підкреслюється також той факт, що з 2016 року кількість людей, які по всьому світу страждають від голоду, щороку зростає.

Найбільшу стурбованість у ВООЗ викликає ситуація в країнах Африки, а також у країнах Південної Азії. Так, згідно з доповіддю ООН, у країнах Східної Африки, більше 30% населення постійно недоїдають.

Крім того, в ООН зазначили, що в минулому році кожне сьоме немовля в світі народилося з недостатньою вагою.

Водночас експерти висловлюють стурбованість проблемою ожиріння в світі. За даними ООН, у світі налічується близько 670 млн осіб, які страждають від ожиріння.