У Франції потяг розтрощив авто, загинули жінка й троє дітей
Укрінформ
Унаслідок зіткнення регіонального пасажирського потяга з автомобілем у муніципалітеті Авене-Валь-Д’ор, що на північному сході Франції, загинуло четверо, ще четверо отримали травми.
Про це повідомляє BFM TV з посиланням на місцевих пожежників.
“Четверо людей загинуло та ще четверо отримали важкі травми у понеділок вранці унаслідок зіткнення регіонального потяга з автомобілем. Інцидент стався близько 10 ранку на залізничному переїзді в Авене-Валь-Д’ор в департаменті Марне”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BFM TV, серед загиблих одна жінка і троє дітей, які знаходилися в авто, коли транспортний засіб перетинав переїзд.
У потязі на момент інциденту знаходилися 24 пасажири.
Нині на місці аварії працюють пожежники.
Фото: twitter.com/BreakingItaly