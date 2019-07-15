У Франції потяг розтрощив авто, загинули жінка й троє дітей

“Четверо людей загинуло та ще четверо отримали важкі травми у понеділок вранці унаслідок зіткнення регіонального потяга з автомобілем. Інцидент стався близько 10 ранку на залізничному переїзді в Авене-Валь-Д’ор в департаменті Марне”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BFM TV, серед загиблих одна жінка і троє дітей, які знаходилися в авто, коли транспортний засіб перетинав переїзд.

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У потязі на момент інциденту знаходилися 24 пасажири.

Нині на місці аварії працюють пожежники.

Фото: twitter.com/BreakingItaly