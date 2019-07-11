На Житомирщині Інтерсіті зіштовхнувся з легковиком
Про подію, трапилася ввечері 10 липня, інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Попередньо, близько 19.50 год. на залізничному переїзді по вул. М. Драгоманова у районному центрі швидкісний потяг сполученням Київ-Львів зіткнувся з передньою частиною автомобіля Mercedes-Benz під керуванням 29-річного місцевого жителя», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій автомобіля отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травматологічного відділення місцевої лікарні. Пасажири та бригада потяга унаслідок інциденту не постраждали.
Наразі триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.