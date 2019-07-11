На Житомирщині Інтерсіті зіштовхнувся з легковиком

У Новограді-Волинському на Житомирщині швидкісний потяг Київ-Львів зіштовхнувся з легковим автомобілем, внаслідок чого водій останнього потрапив із травмами до лікарні.

Про подію, трапилася ввечері 10 липня, інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Попередньо, близько 19.50 год. на залізничному переїзді по вул. М. Драгоманова у районному центрі швидкісний потяг сполученням Київ-Львів зіткнувся з передньою частиною автомобіля Mercedes-Benz під керуванням 29-річного місцевого жителя», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій автомобіля отримав тілесні ушкодження та був доставлений до травматологічного відділення місцевої лікарні. Пасажири та бригада потяга унаслідок інциденту не постраждали.

Наразі триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.