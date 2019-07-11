Пожежа на шахті Павлоградвугілля: стало відомо про стан здоров’я гірників

Адміністрація "ДТЕК Павлоградвугілля", де на шахті спалахнула пожежа, знаходиться на зв'язку з лікарями з приводу стану шести постраждалих гірників.

Про це йдеться на сторінці «ДТЕК Павлоградвугілля» в Facebook.

"За оновленою інформацією після евакуації з шахти ім. М.І.Сташкова, шістьох гірників було відправлено на обстеження до Павлоградської лікарні №4. У трьох зафіксовані незначні опіки, у трьох - скарги на першіння в горлі" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент п'ятьох з них відпустили з лікарні за місцем проживання, шостого гірника залишено для спостереження в 4-ій павлоградській міській лікарні з опіком вуха.

З шістьох шахтарів двоє вже вийшли на роботу, троє - планують приступити до роботи в свої зміни завтра-післязавтра. Один потерпілий, який скаржився на першіння в горлі через дим, знаходиться в Тернівської міськлікарні, опіків у нього немає.

Адміністрацією ДТЕК Павлоградвугілля прийнято рішення ізолювати аварійну ділянку шляхом зведення двох перемичок. В даний момент виконуються роботи з підготовки до їх зведення. З метою локалізації пожежі і перешкоди його поширенню навколо аварійної ділянки створена водяна завіса. У ці дні підприємство не буде працювати з видобутку і проходження. У шахті знаходяться лише представники ВГРЗ і співробітники, які задіяні в ліквідаційних роботах.

Керівництвом компанії і підприємства вживаються всі необхідні заходи для оперативної стабілізації ситуації на шахті.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 10 липня об 11 годині 11 хвилин у с. Мар'їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І.Сташкова ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» в результаті короткого замикання силового кабелю сталося загоряння дерев'яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м, в результаті чого 6 гірників з легкими травмами госпіталізовано до лікарні.

На момент пожежі в шахті перебували 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх підняли на поверхню.

Станом на 7 годину 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудничної атмосфери та роботи зі зведення вибухостійких перемичок з метою ізоляції аварійної ділянки.