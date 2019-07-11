На Дніпропетровщині вже добу горить шахта, постраждали шість гірників

На Дніпропетровщині вже добу гасять пожежу на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”. Внаслідок пожежі постраждали 6 гірників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“10 липня о 11 год. 11 хв. у с. Мар’їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” у результаті короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м внаслідок чого 6 гірників з легкими травмами госпіталізовані до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент пожежі в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх піднято на поверхню.

Станом на 7 год. 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи по зведенню вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки.