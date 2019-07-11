На Дніпропетровщині вже добу горить шахта, постраждали шість гірників

На Дніпропетровщині вже добу горить шахта, постраждали шість гірників

Укрінформ
На Дніпропетровщині вже добу гасять пожежу на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”. Внаслідок пожежі постраждали 6 гірників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“10 липня о 11 год. 11 хв. у с. Мар’їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” у результаті короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м внаслідок чого 6 гірників з легкими травмами госпіталізовані до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на момент пожежі в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх піднято на поверхню.

Станом на 7 год. 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи по зведенню вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки.

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