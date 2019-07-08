З початку року в пожежах загинули понад тисячу українців - ДСНС

Протягом I півріччя 2019 року в Україні внаслідок пожеж загинули 1004 особи. Загалом за цей період від вогню потерпіли близько 50 тисяч українців.

Про це повідомляє ДСНС. "З початку року в Україні внаслідок пожеж загинули 1004 особи. Загалом, за цей період під час пожеж постраждали 49 тис. 831 особа”, - йдеться в повідомленні. Читайте також: Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Зокрема уточнюється, що від пожеж у житлових будинках потерпіли 16 тис. 256 осіб, на виробництві - 1110, на транспорті - 2024.