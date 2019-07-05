Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

В окремих областях України 5-7 липня переважатиме надзвичайна та висока пожежна небезпека.

Про це повідомляє ДСНС.

“За прогнозом Укргідрометцентру, 5-7 липня в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, лише 5-6 липня у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської областей висока (4 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у Києві 5-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека, а на Київщині 7 липня у більшості районів області - надзвичайна (5 класу).