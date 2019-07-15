У Франції затримали майже 250 уболівальників після футбольного матчу
Про це повідомляє BFM TV з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Франції.
“Згідно з даними МВС, станом на 6 ранку, було допитано 282 осіб (по всій Франції — ред.), і 249 з них було затримано за непокору поліції, створення ситуації, яка загрожує життю інших, та кидання предметів у бік правоохоронців”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BFM TV, у неділю ввечері після виграшу команди Алжиру у півфінальному поєдинку з командою з Нігерії, тисячі вболівальників у кількох великих французьких містах, зокрема, у Парижі, Ліоні й Марселі, вирішили “гаряче” відсвяткувати перемогу своєї команди.
Повідомляється, що в Марселі футбольні фанати палили шини, сміттєві баки, пускали феєрверки та кидали ракети, пляшки й каміння у бік жандармів, які охороняли будівлю місцевої ради.
Схожі інциденти сталися у Парижі, де поліцейські були змушені застосувати сльозогінний газ, аби відтіснити “гарячі голови”.
Зазначається, що цієї п'ятниці у єгипетському Каїрі відбудеться фінал Кубка африканських націй між командами з Алжиру й Сенегалу.
Фото: dhnet.be