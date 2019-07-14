День взяття Бастилії: у Парижі виникли сутички, понад 150 затриманих
Відео
Укрінформ
У Парижі в неділю 152 особи були затримані під час святкування Дня взяття Бастилії.
Про це повідомляє AFP.
"Паризька влада заявила, що 152 людини були затримані ще до того, як відбулися зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Джерела видання повідомили, що два лідери руху "жовтих жилетах", Жером Родрігес і Максим Ніколь, були також затримані.
14-Juillet: tensions sur les Champs-Élysées après le défilé pic.twitter.com/H6oOm0e27U— BFMTV (@BFMTV) 14 липня 2019 р.
Сьогодні в Парижі пройшов військовий парад на честь національного свята Франції — Дня взяття Бастилії.
Святкування було затьмарене насильством: після параду на Єлисейських полях групи активістів намагалися звести барикади, підпалили смітники і вступили в сутички з поліцією, яка була змушена застосувати сльозогінний газ.
Фото: @BFMTV