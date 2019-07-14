У Гонконгу — знову сутички протестувальників з поліцією

На вулицях Гонконгу відбулися зіткнення між протестувальниками проти закону про екстрадицію і поліцією.

Про це повідомляє AFP.

"Поліція і протестувальники знову зіткнулися в Гонконзі в неділю", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські використовували перцевий газ і кийки проти невеликих груп протестувальників, які перекрили дорогу неподалік від проведення ще одного масового мітингу в районі Ша Тін.

Як повідомляв Укрінформ, вчора на вулиці району Шеунг Шуй в Гонконгу вийшли тисячі людей, незадоволених діями торговців з Китаю. Під час демонстрації сталися сутички з поліцією.

Масові протести в Гонконгу проходять на тлі невдоволення людей законопроектом, який, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроект про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.