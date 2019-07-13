Протести у Гонконгу: поліція застосувала перцевий спрей та кийки

На вулиці міста Шеунг Шуй у Гонконгу вийшли тисячі людей, які незадоволені діями торговців з Китаю. Під час демонстрації сталися сутички протестувальників з поліцією.

Про це повідомляє DW.

"У суботу, 13 липня, тисячі людей вийшли на демонстрацію на вулиці міста Шеунг Шуй, що межує з материковим Китаєм. Вони покладають відповідальність на торговців з Китаю за зростання цін на землю, посилення інфляції, а також закидають їм несплату податків", - йдеться у повідомленні.

WATCH: Police in Hong Kong pepper spray protesters and destroy their umbrellas as clashes between the groups escalate pic.twitter.com/hwhACgq9kJ — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 13 липня 2019 р.

Зазначається, що під час мітингу сталися сутички, протестувальники кидали в правоохоронців парасольки та шоломи.

The Hong Kong anti-extradition bill protests continues in Sheung Shui, a district next to the border of mainland China #香港 #反送中 #上水 pic.twitter.com/HLo8e91qG3 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 13 липня 2019 р.

У відповідь поліцейські застосували перцевий спрей та кийки. Пізніше поліція заявила, що була змушена застосувати силу через те, що протестувальники почали сперечатися з місцевими жителями та намагалися атакувати правоохоронців. Під час протестів у місті були зачинені більшість магазинів.

Як повідомлялося, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроєкт про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Під час несанкціонованого протесту 12 червня поліція використала проти демонстрантів гумові кулі, травматичну зброю та сльозогінний газ.

17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроєкт на голосування в зал.

1 липня, коли у Гонконзі урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, протестувальники намагалися прорватися до місцевого парламенту.

2 липня прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав протести.

8 липня сталися зіткнення між поліцією і демонстрантами. Зіткнення почалися після того, як активісти спробували заблокувати рух транспорту головною транспортною магістраллю півострова Коулун - вулицею Неттан роуд. Повідомлялося про затримання щонайменше п'ять демонстрантів.