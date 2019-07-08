У Гонконгу - зіткнення між протестувальниками та поліцією, є затримані

Зіткнення між поліцією і демонстрантами, які протестують проти закону про екстрадицію, сталися у Гонконзі.

Про це повідомляє BBCNews.

Організатори протесту заявили про 230 тисяч учасників. Натомість, за даними поліції, їхня кількість не перевищувала 56 тисяч.

Зіткнення почалися після того, як активісти спробували заблокувати рух транспорту головною транспортною магістраллю півострова Коулун - вулицею Неттан роуд. Поліція застосувала проти демонстрантів гумові кийки. Повідомляється про щонайменше п'ятьох затриманих.

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Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Керрі Лем 15 червня призупинила дію законопроекту. Однак протестувальники наполягають на його повному відкликанні.

Фото: twitter.com/STForeignDesk