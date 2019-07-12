Трамп запровадив надзвичайний стан у Луїзіані через тропічний шторм

Президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану у штаті Луїзіана, де очікується тропічний шторм "Баррі". Зараз шторм рухається через Мексиканську затоку та наближається до Нового Орлеану.

Про це повідомляє Fox News.

“Президент Трамп оголосив на федеральному рівні надзвичайний стан для штату Луїзіана у четвер увечері, уповноваживши Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійного лиха, у зв'язку із наближенням тропічного шторму Баррі”, - йдеться у повідомленні.

Про оголошення надзвичайного стану президент Дональд Трамп написав на своїй сторінці Twitter.

“Для всіх, хто перебуває на узбережжі Мексиканської затоки: оскільки ви здійснюєте підготовку для захисту ваших будинків та близьких від затоплення та шторму, що наступає, вкрай важливо, щоб ви прислухалися до інструкцій Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, федеральних та місцевих чиновників. Ми тісно співпрацюємо з ними. Будьте готові, будьте обережні, головне безпека!”, - зазначив Трамп.

To everyone on the Gulf Coast: As you make preparations to protect your homes & loved ones from flooding & the coming storm, it is imperative that you heed the directions of @FEMA, State & Local Officials. We are working closely w/ them. Please be prepared, be careful, & be SAFE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися на руйнівний ураган впродовж наступних кількох днів.

Фото: NOLA.com‏, Twitter