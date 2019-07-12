Трамп запровадив надзвичайний стан у Луїзіані через тропічний шторм
Про це повідомляє Fox News.
“Президент Трамп оголосив на федеральному рівні надзвичайний стан для штату Луїзіана у четвер увечері, уповноваживши Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійного лиха, у зв'язку із наближенням тропічного шторму Баррі”, - йдеться у повідомленні.
Про оголошення надзвичайного стану президент Дональд Трамп написав на своїй сторінці Twitter.
“Для всіх, хто перебуває на узбережжі Мексиканської затоки: оскільки ви здійснюєте підготовку для захисту ваших будинків та близьких від затоплення та шторму, що наступає, вкрай важливо, щоб ви прислухалися до інструкцій Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, федеральних та місцевих чиновників. Ми тісно співпрацюємо з ними. Будьте готові, будьте обережні, головне безпека!”, - зазначив Трамп.
To everyone on the Gulf Coast: As you make preparations to protect your homes & loved ones from flooding & the coming storm, it is imperative that you heed the directions of @FEMA, State & Local Officials. We are working closely w/ them. Please be prepared, be careful, & be SAFE!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 липня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися на руйнівний ураган впродовж наступних кількох днів.
Фото: NOLA.com, Twitter