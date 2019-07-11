Штатам загрожує новий тропічний шторм "Баррі"

Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися на руйнівний ураган впродовж наступних кількох днів.

Синоптики присвоїли стихії ім'я "Баррі", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Очікується, що "Баррі" спричинить штормовий приплив, зливи та потужний вітер в центральній частині узбережжя Мексиканської затоки впродовж наступних кількох днів", - зауважили в Національному центрі попередження ураганів.

При цьому прогнозується створення загрозливих для життя погодних умов на південному узбережжі та південному сході американського штату Луїзіана. В окремих районах прогнозуються повені й затоплення.

Населенню рекомендується дослуховуватися порад місцевої влади щодо ураганної загрози.

Крім того, оприлюднено попередження щодо потужних злив та поривчастих вітрів на всій центральній частині Мексиканської затоки.