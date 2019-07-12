У Вроцлаві влада перервала марш націоналістів через антиукраїнські гасла
Після годинного маршу кількох десятків націоналістів, який супроводжувався гаслами на тлі національної ненависті, влада міста вирішила його заборонити, повідомляє radio Zet.
"О 19:45 масовий захід панів Мєндляра і Зелінського був перерваний представником міста. Цьому передувало дворазове попередження організатора й учасників",- зазначив з цього приводу радник мера міста з питань толерантності і протидії ксенофобії Бартломей Цьонжинський.
Перед маршем організатори, зокрема колишній священник і лідер місцевих футбольних хуліганів, не приховували, що його метою є "вшанування чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбила і не вивезла раніше в Сибір радянська влада, а яких вбили українці під час кривавої неділі".
Після оголошення поліцією рішення про припинення маніфестації колишній священник Мєндляр викрикував, що це є провокацією і нічого поганого не було сказано. Він наголошував, що на Волині померли поляки, а їм закривають рота, тому що "бандерівців вони називають українцями".
"А якою є правда?",- наголосив Мєндляр.
#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiązują zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzeżeniu po pojawianiu się mowy nienawiści. Jacek Miedlar atakuje słownie urzędników - mówi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymować osoby które mimo wezwanie nie rozeszły się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu— Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 липня 2019 р.
Поліція перевірила документи в учасників маніфестації й аналізуватиме усі записи та висловлювання учасників зібрання на предмет ксенофобії та національної нетерпимості.
Як відомо, у Вроцлаві проживає одна з найчисельніших українських громад, у місті також діє уповноважений мера з питань жителів українського походження.
Як відомо, напередодні у Польщі відзначався "Національний день пам’яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".
Фото: radio Zet