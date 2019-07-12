У Вроцлаві влада перервала марш націоналістів через антиукраїнські гасла

Місцева влада Вроцлава перервала маніфестацію польських націоналістичних сил до річниці Волинської трагедії у зв’язку з антиукраїнськими гаслами.

Після годинного маршу кількох десятків націоналістів, який супроводжувався гаслами на тлі національної ненависті, влада міста вирішила його заборонити, повідомляє radio Zet.

"О 19:45 масовий захід панів Мєндляра і Зелінського був перерваний представником міста. Цьому передувало дворазове попередження організатора й учасників",- зазначив з цього приводу радник мера міста з питань толерантності і протидії ксенофобії Бартломей Цьонжинський.

Перед маршем організатори, зокрема колишній священник і лідер місцевих футбольних хуліганів, не приховували, що його метою є "вшанування чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбила і не вивезла раніше в Сибір радянська влада, а яких вбили українці під час кривавої неділі".

Після оголошення поліцією рішення про припинення маніфестації колишній священник Мєндляр викрикував, що це є провокацією і нічого поганого не було сказано. Він наголошував, що на Волині померли поляки, а їм закривають рота, тому що "бандерівців вони називають українцями".

"А якою є правда?",- наголосив Мєндляр.

#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiązują zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzeżeniu po pojawianiu się mowy nienawiści. Jacek Miedlar atakuje słownie urzędników - mówi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymować osoby które mimo wezwanie nie rozeszły się @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu — Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 липня 2019 р.

Поліція перевірила документи в учасників маніфестації й аналізуватиме усі записи та висловлювання учасників зібрання на предмет ксенофобії та національної нетерпимості.

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Як відомо, у Вроцлаві проживає одна з найчисельніших українських громад, у місті також діє уповноважений мера з питань жителів українського походження.

Як відомо, напередодні у Польщі відзначався "Національний день пам’яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Фото: radio Zet