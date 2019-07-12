Кількість постраждалих через турбулентність літака Air Canada зросла до 35

Кількість постраждалих через турбулентність літака Air Canada зросла до 35

Укрінформ
Через жорстку турбулентність літака авіакомпанії Air Canada, що слідував за маршрутом Торонто-Сідней, постраждали 35 пасажирів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на авіакомпанію.

"Щонайменше 35 пасажирів постраждали, коли рейс Air Canada на шляху до Сіднея зіткнувся з серйозною турбулентністю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після вильоту з Ванкувера у четвер, рейс Air Canada був змушений здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту ім. Даніеля К. Іноуе в Гонолулу.

За словами одного з пасажирів, турбулентність була настільки сильною, що пасажири вдарилися об стелю.

Літак перевозив 269 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Під час посадки в Гонолулу, рейс зустрічали медики та рятувальники.

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Наразі в авіакомпанії намагаються розселити пасажирів у готелях й організувати їх доставку до місця призначення іншим рейсом.

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