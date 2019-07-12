Кількість постраждалих через турбулентність літака Air Canada зросла до 35

Через жорстку турбулентність літака авіакомпанії Air Canada, що слідував за маршрутом Торонто-Сідней, постраждали 35 пасажирів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на авіакомпанію.

"Щонайменше 35 пасажирів постраждали, коли рейс Air Canada на шляху до Сіднея зіткнувся з серйозною турбулентністю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після вильоту з Ванкувера у четвер, рейс Air Canada був змушений здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту ім. Даніеля К. Іноуе в Гонолулу.

За словами одного з пасажирів, турбулентність була настільки сильною, що пасажири вдарилися об стелю.

Літак перевозив 269 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Під час посадки в Гонолулу, рейс зустрічали медики та рятувальники.

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Наразі в авіакомпанії намагаються розселити пасажирів у готелях й організувати їх доставку до місця призначення іншим рейсом.