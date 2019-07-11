Через жорстку турбулентність постраждали 25 пасажирів літака Air Canada

Унаслідок сильної турбулентності 25 пасажирів літака авіакомпанії Air Canada, що слідував за маршрутом Торонто-Сідней, отримали легкі травми.

Як повідомили в пресслужбі авіакомпанії, всього на борту перебувало 269 пасажирів та 15 членів екіпажу, інформує власний кореспондент Укрінформу.

Аби надати допомогу постраждалим, літак був вимушений здійснити посадку в міжнародному аеропорту Гонолулу, де пасажирів оглянули медики.

Наразі в авіакомпанії намагаються розселити пасажирів в готелях й організувати їх доставку до місця призначення іншим рейсом.