Через жорстку турбулентність постраждали 25 пасажирів літака Air Canada

Через жорстку турбулентність постраждали 25 пасажирів літака Air Canada

Укрінформ
Унаслідок сильної турбулентності 25 пасажирів літака авіакомпанії Air Canada, що слідував за маршрутом Торонто-Сідней, отримали легкі травми.

Як повідомили в пресслужбі авіакомпанії, всього на борту перебувало 269 пасажирів та 15 членів екіпажу, інформує власний кореспондент Укрінформу.

Аби надати допомогу постраждалим, літак був вимушений здійснити посадку в міжнародному аеропорту Гонолулу, де пасажирів оглянули медики.

Наразі в авіакомпанії намагаються розселити пасажирів в готелях й організувати їх доставку до місця призначення іншим рейсом.

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