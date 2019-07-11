Руйнівні циклони в Південній Африці: до Мозамбіку прибув Генсек ООН

Руйнівні циклони в Південній Африці: до Мозамбіку прибув Генсек ООН

Укрінформ
У четвер, 11 липня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув на Мозамбік, де проінспектує подолання наслідків катастрофічних циклонів Ідаї та Кеннет, які накрили регіон навесні 2019 року.
Про це йдеться на офіційній сторінці у Twitter речника Генерального секретаря ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Генсек Антоніу Гутерреш щойно приземлився у Мапуто задля офіційного візиту на Мозамбік та інспекції зусиль у Бейрі з подолання наслідків спустошення, спричиненого циклонами Ідаї та Кеннет”, - йдеться у повідомленні.

Як відомо, навесні 2019 року Південною Африкою прокотилися два циклони, потужність та руйнівний ефект яких не мали прецедентів в історії спостережень.

Циклон Ідаї сформувався на початку березня. Він вразив Мозамбік, Малаві, Мадагаскар, Зімбабве, ПАР. Загинуло щонайменше 733 людини.

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Циклон Кеннет стався наприкінці квітня та вбив 52 людини, а також став найпотужнішим тропічним циклоном у Мозамбіку за всю історію спостережень.

Стихія завдала шкоди на сотні мільйонів доларів економікам країн Південної Африки. ООН пов’язує потужність цих стихійних лих зі змінами клімату.

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