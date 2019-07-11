ЄС підтримав евакуацію людей із лівійського центру для мігрантів після авіаудару

ЄС підтримав зусилля влади Лівії з евакуації людей, які знаходилися у центрі утримання біженців Tajoura поблизу столиці країни Триполі. Евакуацію організували після атаки 2 липня, яка спричинила загибель 53 осіб.

Відповідна заява речника ЄС поширена у четвер на сайті Служби зовнішніх дій Євросоюзу.

«Звільнення всіх затриманих з центру Tajoura, який піддався смертельній атаці 2 липня, є позитивним кроком з боку влади Лівії. Всі біженці та мігранти мають бути звільнені та забезпечені необхідною допомогою. У цьому контексті ми підтримуємо створення Центру збору і відправлення та інших безпечних місць для захисту людей, які цього потребують», - йдеться у документі.

Речник зазначає, що ЄС продовжить тісну співпрацю з Міжнародною організацією міграції та Агентством ООН у справах біженців у рамках зусиль, скоординованих з Африканським Союзом, для підтримки та захисту біженців у Лівії. Зокрема, це стосується евакуації біженців з Лівії, на цей час вдалося створити безпечний притулок для біженців за межами цієї країни та евакуювати 4 тисячі осіб. ЄС також підтримує спільну з ООН і Африканським Союзом Програму підтримки добровільного повернення, завдяки якій вже більше 45 тисяч мігрантів повернулися до країн походження.

Євросоюз, йдеться у документі, буде продовжувати боротися з контрабандою людьми та посилювати спроможності берегової охорони Лівії у проведенні рятувальних операцій на морі. При цьому окремий наголос робиться на необхідності гуманного поводження з врятованими біженцями, уникнення їх довільного затримання, поваги до людської гідності та безпечного передання гуманітарним агенціям під егідою ООН для необхідної перевірки та реєстрації.

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«Поточна система затримання мігрантів, яка існує в Лівії, має бути припинена, мігранти мають отримати поводження з собою у повній відповідності до міжнародних стандартів, включаючи дотримання прав людини. Європейський Союз готовий допомогти владі Лівії у пошуку рішень для створення безпечної альтернативи для центрів утримання мігрантів, з повагою до гідності людей, з дотриманням міжнародних гуманітарних стандартів», - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня зранку відбулася повітряна атака на центр утримання біженців у Таджурі поблизу Триполі, в якому перебувало більше 600 мігрантів і біженців.

Трагедія сталася у розпал бойових дій між лівійськими урядовими військами та підрозділами так званої Лівійської Національної Армії під керівництвом генерала Хафтара (Haftar).

Україна наполягає на об’єктивному розслідуванні щодо авіаудару по Центру притулку для нелегальних мігрантів у Лівії, внаслідок якого загинули десятки і були травмовані сотні людей.

Фото: twitter.com/UNHCRLibyа