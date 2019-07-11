Трамп наказав розслідувати план Парижа щодо оподаткування Google та Facebook

Трамп наказав розслідувати план Парижа щодо оподаткування Google та Facebook

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп наказав провести розслідування щодо плану французької влади збирати податок на прибуток із технологічних компаній.

Про йдеться у заяві Торгового представника США Роберта Лайтхайзера, повідомляє BBC.

"Трамп наказав нам розслідувати ефекти від цього (французького — ред.) законодавства, аби встановити чи не є вони дискримінуючими або несправедливими, та чи не обмежують вони американський бізнес“, - йдеться у заяві.

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Як повідомляє BBC, сьогодні парламент Франції може схвалити законопроект, який змусить такі компанії, як, наприклад, Google та Facebook сплачувати 3% податок, на весь прибуток, зароблений на території Франції.

У Парижі наголошують, що такий крок націлений на технологічні компанії, які шукають “дірки” в законодавстві різних країн, аби не сплачувати податок на прибуток.

Зазначається, що нині великі техкомпанії розташовують свої штаб-квартири у країнах із невеликими ставками на податок на прибуток, і таким чином мінімізують свої витрати на сплату податків.

Як зауважує BBC, в разі встановлення дискримінаційного характеру французького законодавства по відношенню до американських компанії, президент США Дональд Трамп цілком може запровадити обмежувальні заходи проти Парижа.

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