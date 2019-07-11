Трамп наказав розслідувати план Парижа щодо оподаткування Google та Facebook

Президент США Дональд Трамп наказав провести розслідування щодо плану французької влади збирати податок на прибуток із технологічних компаній.

Про йдеться у заяві Торгового представника США Роберта Лайтхайзера, повідомляє BBC.

"Трамп наказав нам розслідувати ефекти від цього (французького — ред.) законодавства, аби встановити чи не є вони дискримінуючими або несправедливими, та чи не обмежують вони американський бізнес“, - йдеться у заяві.

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Як повідомляє BBC, сьогодні парламент Франції може схвалити законопроект, який змусить такі компанії, як, наприклад, Google та Facebook сплачувати 3% податок, на весь прибуток, зароблений на території Франції.

У Парижі наголошують, що такий крок націлений на технологічні компанії, які шукають “дірки” в законодавстві різних країн, аби не сплачувати податок на прибуток.

Зазначається, що нині великі техкомпанії розташовують свої штаб-квартири у країнах із невеликими ставками на податок на прибуток, і таким чином мінімізують свої витрати на сплату податків.

Як зауважує BBC, в разі встановлення дискримінаційного характеру французького законодавства по відношенню до американських компанії, президент США Дональд Трамп цілком може запровадити обмежувальні заходи проти Парижа.