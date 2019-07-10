Індійський штат накрила велика повінь

У зоні повені в Індії, яка накрила вісім округів у штаті Ассам, опинилися понад 62 тисячі осіб, постраждалих немає.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на офіційну радіостанцію Індії «Всеиндийское радіо». «В Ассамі у восьми районах в зоні повені опинилися понад 62 000 осіб», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що в одному районі Джонаи округу Дхемаджі повінь заачепила 23 000 осіб. Читайте також: В Японії через загрозу повені наказали евакуюватися майже 800 тисячам громадян Як зазначає видання, повені є щорічним явищем в Ассамі під час сезону мусонів. Фото: News.Cn