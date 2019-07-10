Індійський штат накрила велика повінь
Укрінформ
У зоні повені в Індії, яка накрила вісім округів у штаті Ассам, опинилися понад 62 тисячі осіб, постраждалих немає.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на офіційну радіостанцію Індії «Всеиндийское радіо».
«В Ассамі у восьми районах в зоні повені опинилися понад 62 000 осіб», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в одному районі Джонаи округу Дхемаджі повінь заачепила 23 000 осіб.
Як зазначає видання, повені є щорічним явищем в Ассамі під час сезону мусонів.
Фото: News.Cn