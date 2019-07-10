Індійський штат накрила велика повінь

Індійський штат накрила велика повінь

Укрінформ
У зоні повені в Індії, яка накрила вісім округів у штаті Ассам, опинилися понад 62 тисячі осіб, постраждалих немає.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на офіційну радіостанцію Індії «Всеиндийское радіо».

«В Ассамі у восьми районах в зоні повені опинилися понад 62 000 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в одному районі Джонаи округу Дхемаджі повінь заачепила 23 000 осіб.

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Як зазначає видання, повені є щорічним явищем в Ассамі під час сезону мусонів.

Фото: News.Cn

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