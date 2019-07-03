В Японії через загрозу повені наказали евакуюватися майже 800 тисячам громадян

Японська влада наказала майже 800 тисячам людей з трьох міст евакуюватися через загрозу паводку й зсуву ґрунту від сильних злив.

Про це повідомляє BBC.

“Майже 800 тисячам людей з трьох японських міст було наказано евакуюватися на тлі попередження про зсув ґрунту й повені через сильні зливи”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, йдеться про мешканців міст Кагосіма, Кірісіма й Айри, що на півдні країни.

За даними видання, вже відомо про загибель однієї літньої жінки в результаті зсуву грунту у місті Кагосіма.

У сусідній префектурі Міядзакі також рекомендували залишити свої будівлі близько 310 тисячам людей.

Зазначається, що минулого року у липні загинуло майже 200 людей на заході Японії в результаті найгіршої повені за кілька десятиліть. Ця кількість загиблих від сильних злив вважається найбільшою з 1892 року.