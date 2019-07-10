Грузія увійшла в десятку лідерів за кількістю шукачів притулку у країнах ЄС

Грузія увійшла в десятку країн за кількістю громадян, які шукають притулок в Європейському Союзі.

Такі дані у черговій доповіді оприлюднив Європейський офіс підтримки з надання притулку (EASO).

«За даними статистики, у травні 10 держав були головними країнами походження пошукувачів притулку – Сирія, Афганістан, Венесуела, Ірак, Колумбія, Нігерія, Пакистан, Іран, Туреччина та Грузія. Найбільше зростання подань зареєстровано від громадян Колумбії – воно сягнуло 2800 заявок, що є абсолютним рекордом за кілька минулих років», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Європейський офіс, у травні 2019 року кількість заявок щодо надання міжнародного захисту у 30 європейських країнах (ЄС + Норвегія та Швейцарія) залишалася стабільною на позначці 57 000.

При цьому уповноважені органи ЄС у травні змогли опрацювати дещо більше 47 000 заявок. Показник визнання необхідності притулку у травні склав 32 відсотки від загальної кількості заявок.

Усього за минулі пів року показник визнання був найвищим для громадян Ємена (89%), Сирії (87%) та Еритреї (80%), найнижчим – для громадян з Молдови (0,4%), північної Македонії (1%), Грузії та Індії (по 3% для кожної країни).

Усього на кінець травня кількість справ стосовно подань на притулок в країнах ЄС, які чекають на розгляд, складала близько 445 000, що на 16 300 більше, ніж у цей же період минулого року.