У Португалії живе близько 50 тисяч українців – Садоха

Кількість українців, що проживають зараз на території Португалії складає приблизно 50 тисяч осіб.

Про це розповів голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха в інтерв’ю сайту Кобза.

“Щодо кількості, то офіційна статистика служби міграції показує, що зараз резидентів, тобто тих хто має українське громадянство і право на проживання в Португалії, 32 тисячі. Але ми вважаємо, що є від 15 до 20 тисяч тих українців, які вже отримали громадянство Португалії, не залишаючи притому українське. Таким чином, можна вважати, що в Португалії зараз нараховується приблизно 50 тисяч українців”, - сказав Садоха.

За його словами, перші українські громади у Португалії заснували священики греко-католицької церкви, які приїхали з України і з Бразилії і володіли і португальською, і українською мовами.

“До 2008 року пересічний українець-мігрант на запитання, де він планує далі продовжити життя, відповідав, що повернеться в Україну. Життя пізніше ці плани скорегувало. Тож тоді, у 2003 році, і почали формуватися перші асоціації, і першою з них був власне «Собор», який створили парафіяни греко-католицької церкви в Португалії”, - розповів голова Спілки українців у Португалії.

За його словами, під час Помаранчевої революції Спілка стала тією організацією, що об’єднала українців, які прагнули допомогти Україні захистити демократію, демократичні вибори.

“На той час у Лісабоні було зареєстровано 10 тисяч виборців. З пікетів біля посольства України в Португалії на захист Майдану Спілка стала тією організацією, яка почала системно створювати свої осередки. Зараз ми маємо 16 осередків в різних містах і 8 суботніх шкіл”, - розповів Садоха.

Він зазначив, що основна діяльність Спілки змінюється з часом і з тими вимогами, які виникають. Спочатку Спілка більше займалася соціальними питаннями, юридичним захистом українців, організовувала школи, що і далі продовжує як свою основну діяльність. Пізніше до цього додалася організація культурного життя: проведення концертів, фестивалів, організація традиційних українських свят, всього того, що стосується збереження нашої української тотожності, поділився Садоха.

“Також одним з головних елементів діяльності Спілки було домогтися, щоб Португалія визнала Голодомор в Україні, що ми почали робити з 2006 року, і , як ви певно знаєте, позаминулого року нам разом з українськими дипломатами вдалося переконати в цьому португальців, депутатів португальського парламенту. Таким чином Португалія у 2017 році стала 15-ою країною світу, в якій Голодомор 1932-1933 років в Україні визнано геноцидом”, - сказав він.