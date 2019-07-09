Перша жінка-посол Саудівської Аравії вручила вірчі грамоти Трампу
Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.
“У Білому домі президент США Дональд Трамп отримав вірчі грамоти від саудівського посла у США й принцеси Ріми бінт Бандар бін Султан бін Абдулазіз”, - йдеться у повідомленні.
За словами принцеси, вона сподівається, що двосторонні історичні й стратегічні відносини між двома країнами, засновані на спільних інтересах, й далі служитимуть як Сполученим Штатам, так і Саудівській Аравії.
Як повідомляє Arab News, саудівська принцеса Ріма бінт Бандар стала першою жінкою-послом Саудівської Аравії та 11-м послом країни у Сполучених Штатах. До цього вона працювала на кількох ключових посадах в уряді країни на приватних фірмах.
Фото: Saudi Embassy photo via Twitter