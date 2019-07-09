Перша жінка-посол Саудівської Аравії вручила вірчі грамоти Трампу

Надзвичайний і Повноважний посол Саудівської Аравії у США й принцеса Ріма бінт Бандар бін Султан бін Абдулазіз вручила вірчі грамоти американському президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.

“У Білому домі президент США Дональд Трамп отримав вірчі грамоти від саудівського посла у США й принцеси Ріми бінт Бандар бін Султан бін Абдулазіз”, - йдеться у повідомленні.

За словами принцеси, вона сподівається, що двосторонні історичні й стратегічні відносини між двома країнами, засновані на спільних інтересах, й далі служитимуть як Сполученим Штатам, так і Саудівській Аравії.

Як повідомляє Arab News, саудівська принцеса Ріма бінт Бандар стала першою жінкою-послом Саудівської Аравії та 11-м послом країни у Сполучених Штатах. До цього вона працювала на кількох ключових посадах в уряді країни на приватних фірмах.

Фото: Saudi Embassy photo via Twitter