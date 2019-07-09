Північ Іспанії затопило, є жертви
#ekaitza Última imagen del radar de #Euskalmet pic.twitter.com/GYHFbiGlrH— P. Civil Tolosa (@PCTolosa) 8 июля 2019 г.
«На півночі Іспанії сильні зливи призвели до раптової повені — пожежники виявили тіло водія, чий автомобіль змило потоком води. Особливо критична ситуація в місті Тафалья, де зливи викликали переповнення двох місцевих річок», - йдеться в повідомленні.
Відео з соціальних мереж демонструють, як сильні течії змивали автомобілі та перекидали сміттєві контейнери
#Tafalla 21:10h RT @ulianovker Kontuz orain Tafallan! Kontuz! pic.twitter.com/i2cNc5HMGY— P. Civil Tolosa (@PCTolosa) 8 июля 2019 г.
Terribles las imágenes que nos están llegando desde #Tafalla y #Pueyo. Los daños son incalculables y en estos momentos las N121 esta cortada. Mañana a las 14.30 en #Etb2, la última hora. pic.twitter.com/jKrCXISaUH— Navarra Directo (@navarra_directo) 8 июля 2019 г.
Orain Zidakos ibaia, zuzenean#Tafalla #euritandantzan pic.twitter.com/bUAnyB5zgX— ulianovker (@ulianovker) 8 июля 2019 г.
El maño Jatetxea , Puiutik...hitzik gabe#Tafalla #Puiu #Baldorba pic.twitter.com/knU16AQHtN— ulianovker (@ulianovker) 8 июля 2019 г.
Станом на ранок вівторка доступ до міста Тафалья з населенням понад 10 тисяч людей не був очищений. Повінь порушила роботу головної залізничної лінії. А у прилеглій Памплоні через сильний дощ у понеділок увечері довелося призупинити бій биків у рамках знаменитого міського фестивалю Сан-Фермін.
Також слід зазначити, що в понеділок сильні дощі по всій Іспанії, які подекуди супроводжувалися градом, спричинили перекриття доріг та відключення електропостачання.
Фото: twitter.com/ulianovker