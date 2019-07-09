Північ Іспанії затопило, є жертви

«На півночі Іспанії сильні зливи призвели до раптової повені — пожежники виявили тіло водія, чий автомобіль змило потоком води. Особливо критична ситуація в місті Тафалья, де зливи викликали переповнення двох місцевих річок», - йдеться в повідомленні.

Відео з соціальних мереж демонструють, як сильні течії змивали автомобілі та перекидали сміттєві контейнери

Станом на ранок вівторка доступ до міста Тафалья з населенням понад 10 тисяч людей не був очищений. Повінь порушила роботу головної залізничної лінії. А у прилеглій Памплоні через сильний дощ у понеділок увечері довелося призупинити бій биків у рамках знаменитого міського фестивалю Сан-Фермін.

Також слід зазначити, що в понеділок сильні дощі по всій Іспанії, які подекуди супроводжувалися градом, спричинили перекриття доріг та відключення електропостачання.

Фото: twitter.com/ulianovker