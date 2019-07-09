Рейтинг Трампа сягнув рекордної позначки

Підтримка президента Дональда Трампа громадянами США досягла рекордного рівня - передусім завдяки економічній політиці, яку здійснює його уряд.

Про це свідчить спільне соцопитування телеканалу ABC News та газети The Washington Post, передає кореспондент Укрінформу.

"Загалом, 44% громадян підтримують його діяльність на посаді, 53% - не підтримують", - зазначається у висновках дослідження.

Читайте також: Трамп відповів на закиди про марнотратство на військовий парад у Вашингтоні

Для порівняння, у квітні політику Трампа схвалювали 39% американців, проти неї висловилися 54%.

Тобто ядро опонентів президента майже не змінило своєї думки, натомість Трамп заручився підтримкою тих, хто раніше вагався в оцінках.

Зазначається, що більшість опитаних - 51% - задоволена станом економіки США. Водночас 65% респондентів уважають, що поведінка Трампа не відповідає стандартам президента.