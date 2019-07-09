Рейтинг Трампа сягнув рекордної позначки
Опитування
Укрінформ
Підтримка президента Дональда Трампа громадянами США досягла рекордного рівня - передусім завдяки економічній політиці, яку здійснює його уряд.
Про це свідчить спільне соцопитування телеканалу ABC News та газети The Washington Post, передає кореспондент Укрінформу.
"Загалом, 44% громадян підтримують його діяльність на посаді, 53% - не підтримують", - зазначається у висновках дослідження.
Для порівняння, у квітні політику Трампа схвалювали 39% американців, проти неї висловилися 54%.
Тобто ядро опонентів президента майже не змінило своєї думки, натомість Трамп заручився підтримкою тих, хто раніше вагався в оцінках.
Зазначається, що більшість опитаних - 51% - задоволена станом економіки США. Водночас 65% респондентів уважають, що поведінка Трампа не відповідає стандартам президента.