Трамп відповів на закиди про марнотратство на військовий парад у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп відповів на закиди політичних опонентів про марнотратство на демонстрацію військової техніки, яка відбудеться під час святкування 4 липня Дня незалежності США у Вашингтоні, наголосивши, що це того варте.

Повідомлення про це він розмістив у середу на офіційній сторінці у Twitter.

"Вартість нашого великого заходу "Salute to America", який відбудеться завтра, є дуже малою у порівнянні з тим, чого воно варте. У нас є власні літаки, у нас є пілоти, аеропорти, розташовані поруч (база ВПС "Ендрюс"), тож усе, що нам потрібно – це пальне. У нас є танки і все інше", - написав глава Білого дому.

Трамп не перший рік висловлює бажання провести військовий парад у Вашингтоні після того, як відвідав ювілей висадки союзних військ у Нормандії. Крім того, він кілька разів із захопленням висловлювався про парад перемоги в Москві.

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Через це президент США неодноразово піддавався критиці. Однією з останніх у цьому зв'язку висловилася конгресвумен Бетті Макколлум у вівторок.

"Трамп хоче вкрасти це свято й повісити все на платників податків", - зазначила законодавець. Вона назвала ініціативу параду Трампа "політичною акцією, що більше стосується пропаганди культу особи Трампа, ніж духу американської незалежності й свободи".

Як повідомляв ,, в четвер, 4 липня в Вашингтоні відбудеться урочистий парад під назвою "Salute to America". Чи не вперше за багато років на ньому будуть представлені бойові танки та інша техніка, а в небі планується провести парад літаків. Крім того, очікується, що під час урочистостей з промовою виступить і президент США.

Фото: The White House