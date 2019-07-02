Трамп анонсував танки на святкуванні Дня незалежності США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в урочистих заходах до Дня незалежності США відбудеться демонстрація військової техніки, яка, крім традиційного прольоту військової авіації, передбачає показ бойових танків.

Про це Трамп сказав під час одного із заходів у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У нас будуть літаки, які пролетять у небі, найкращі літаки-винищувачі у світі, а також інші літаки, будуть представлені кілька танків", - зазначив американський лідер.

Він додав, що танки виставлятимуться на показ і не проходитимуть вулицями Вашингтона через можливе пошкодження доріг.

Глава Білого дому також зауважив, що це можуть бути танки Sherman часів Другої світової та сучасні Abrams. Очікується, що техніка буде виставлена біля Меморіалу Лінкольну.

У цьому зв'язку президент США підкреслив, що дуже пишається військовою технікою, яку мають на озброєнні американські сили.

Крім того, під час святкування в США Дня незалежності на Національному молі відбудуться інші урочисті заходи, які включатимуть промову президента, святкові виступи музичних колективів та святковий салют.

Фото: The White House