Трамп анонсував танки на святкуванні Дня незалежності США

Трамп анонсував танки на святкуванні Дня незалежності США

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп повідомив, що в урочистих заходах до Дня незалежності США відбудеться демонстрація військової техніки, яка, крім традиційного прольоту військової авіації, передбачає показ бойових танків.

Про це Трамп сказав під час одного із заходів у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У нас будуть літаки, які пролетять у небі, найкращі літаки-винищувачі у світі, а також інші літаки, будуть представлені кілька танків", - зазначив американський лідер.

Він додав, що танки виставлятимуться на показ і не проходитимуть вулицями Вашингтона через можливе пошкодження доріг.

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Глава Білого дому також зауважив, що це можуть бути танки Sherman часів Другої світової та сучасні Abrams. Очікується, що техніка буде виставлена біля Меморіалу Лінкольну.

У цьому зв'язку президент США підкреслив, що дуже пишається військовою технікою, яку мають на озброєнні американські сили.

Крім того, під час святкування в США Дня незалежності на Національному молі відбудуться інші урочисті заходи, які включатимуть промову президента, святкові виступи музичних колективів та святковий салют.

Фото: The White House

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