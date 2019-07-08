Відповідальний за Україну дипломат США почав європейське турне

Високопоставлений дипломат Державного департаменту США Філіп Рікер, який відповідає і за український напрям, у понеділок розпочав європейське турне, під час якого відвідає Австрію, Словаччину, Угорщину й Велику Британію.

Про це поінформували в Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В.о. помічника державного секретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер відвідає з 8 по 13 липня Відень (Австрія), Штрбске Плесо (Словаччина), Будапешт (Угорщина) і Лондон (Велика Британія), щоби поспілкуватися з представниками європейських урядів та громадянського суспільства", - зауважили в американському зовнішньополітичному відомстві.

При цьому уточнюється, що у Відні посол Рікер зустрінеться з членами уряду Австрії та експертами неурядової політики. У Словаччині дипломат очолить делегацію США на неформальній зустрічі міністрів ОБСЄ, що зосередиться на питаннях "стабільності в Європі та за її межами".

Програма перебування Рікера в Будапешті передбачає двосторонні зустрічі з представниками громадянського суспільства. У Лондоні американський дипломат очолить делегацію США на міністерській зустрічі з питань свободи медіа, а також проведе переговори з представниками британського уряду.

Очікується, що під час європейського турне Рікер обговорюватиме, в тому числі, питання, пов'язані із загрозами з боку РФ, а також ситуацію в Україні.

Як повідомлялося, раніше на посаді помічника державного секретаря США, який відповідав за напрям Європи та Євразії, у тому числі за українське питання, перебував Весс Мітчелл. 15 лютого цього року він офіційно завершив свої повноваження в Державному департаменті США.