ФРН боротиметься з ІДІЛ, але наземні війська відправляти у Сирію не планує

Уряд Німеччини має намір продовжувати участь в антиІДІЛівській коаліції, але не планує поки посилати в регіон Сирії наземні війська.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми плануємо поки продовжувати наші попередні заходи в рамках антиІДІЛівської коаліції, які не передбачають наземні війська", - сказав Зайберт.

Він нагадав, що згідно з нинішнім мандатом Бундесверу, термін дії якого спливає 31 жовтня, країна бере участь в операції з літаками-розвідниками Tornado та літаком - повітряним заправником. Про продовження мандату та його формат буде надалі вирішувати Бундестаг, коли прийде час.

Попри те, що так званій "Ісламський Державі" завдано серйозного удару, ясно, що ІДІЛ не зник зовсім, загроза з боку терористів продовжує існувати, підкреслив Зайберт. Тому зараз, за його словами, партнери по антитерористичній коаліції, включно ФРН і США, проводять консультації щодо того, "як надалі розвивати участь в регіоні". Йдеться "про цілу низку як військових, так і цивільних компонентів", із комбінацією яких можна досягти стабільності в регіоні. Переговори, втім, ведуться між усіма партнерами, а не на двосторонній основі, зауважив Зайберт.

Як повідомлялося, США закликали Німеччину та ряд інших країн відправити на північний схід Сирії наземні війська, які могли б замінити частково американський контингент після його виводу, як було оголошено Вашингтоном наприкінці минулого року. Військова іноземна присутність має бути фактором стабільності в Сирії, що не дозволить теругрупованням повернутися в країну. Переговори на цю тему в МЗС ФРН у Берліні проводив наприкінці минулого тижня спецпредставник президента США по Сирії Джеймс Джеффрі.