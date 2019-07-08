British Airways оштрафують на $230 мільйонів за витік даних

Офіс комісара з питань інформації Великої Британії планує оштрафувати авіакомпанію British Airways на 230 мільйонів доларів за те, що хакери викрали дані пів мільйона клієнтів компанії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву регулятора.

“Велика Британія планує оштрафувати British Airways на 230 мільйонів доларів через те, що хакерські атаки призвели до витоку даних клієнтів. Таким чином цей випадок стане першим застосуванням законодавства ЄС, яке зобов'язує компанії посилити заходи у боротьбі з хакерством“, - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу комісара з питань інформації Великої Британії, йдеться про виток даних 500 тисяч клієнтів з червня до вересня минулого року.

У вказаний період трафік сайту авіакомпанії був перенаправлений на шахрайській сайт, де саме й збиралася інформація про клієнтів, зокрема дані кредитних карток, логінів, імена й адреси.

Своєю чергою, у British Airways спочатку повідомили, що сайт компанії був вразливий лише у період із 21 серпня до 5 вересня 2018 року, і, що це призвело до втручання у 380 тисяч транзакцій.

Авіаперевізник також додав, що сума штрафу сягає 1,5% прибутків компанії за 2018 рік.