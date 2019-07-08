У Греції партія Ципраса програла вибори

Після підрахунку 99% голосів на дострокових парламентських виборах у Греції партія СІРІЗА, яку очолює прем’єр країни Алексіс Ципрас, втрачає більшість у найвищому законодавчому органі країни.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Після підрахунку 99% голосів партія “Нова демократія” (Кіріакоса- ред.) Міцотакіса набирає 39,8% голосів порівняно з 31,5% лівої партії СІРІЗА (Алексіса — ред.) Ципраса”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Ekathimerini, Ципрас вже зателефонував Міцотакісу і привітав його з перемогою.

Зазначається, що сьогодні Міцотакіс буде затверджений на посаді прем'єра. Також очікується, що він протягом дня представить свій новий уряд.

Раніше повідомлялося, що відповідно до даних екзит-полів, проведених у день дострокових виборів у Греції 7 липня, перемогу на них здобула опозиційна партія “Нова демократія”.