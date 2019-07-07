На дострокових парламентських виборах у Греції перемагає опозиція – екзит-поли
Про це повідомляє Ekathimerini.
“Опитування показали, що консерватори з опозиційної "Нової демократії" випереджають приблизно на 10% керівну нині партію СІРІЗА, яку очолює прем’єр країни Алексіс Ципрас. Це потенційно дає опозиції абсолютну більшість у 300-місному парламенті Греції”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, дострокові вибори в країні оголосив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після того, як його партія СІРІЗА зазнала поразки на європейських і місцевих виборах, які пройшли минулого місяця.
Головний опозиційний лідер Греції Кіріакос Міцотакіс, ймовірно, може стати прем'єром Греції.
"Нова демократія" впевнено домінувала і в передвиборчих опитуваннях, що робить результати сьогоднішніх екзит-полів цілком очікуваними.