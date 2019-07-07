На дострокових парламентських виборах у Греції перемагає опозиція – екзит-поли

Відповідно до даних екзит-полів, проведених у день дострокових виборів у Греції цієї неділі, перемогу на них здобула опозиційна партія “Нова демократія”.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Опитування показали, що консерватори з опозиційної "Нової демократії" випереджають приблизно на 10% керівну нині партію СІРІЗА, яку очолює прем’єр країни Алексіс Ципрас. Це потенційно дає опозиції абсолютну більшість у 300-місному парламенті Греції”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, дострокові вибори в країні оголосив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після того, як його партія СІРІЗА зазнала поразки на європейських і місцевих виборах, які пройшли минулого місяця.

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Головний опозиційний лідер Греції Кіріакос Міцотакіс, ймовірно, може стати прем'єром Греції.

"Нова демократія" впевнено домінувала і в передвиборчих опитуваннях, що робить результати сьогоднішніх екзит-полів цілком очікуваними.