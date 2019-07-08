Грузинський канал припинив мовлення після "теплого звернення" до Путіна

Телекомпанія "Руставі 2" припинила своє ефірне мовлення через кілька годин після заяви телеведучого Георгія Габунія, який використовував у своєму монолозі нецензурні висловлювання на адресу президента РФ Путіна.

Про це повідомив генеральний директор телекомпанії Ніка Гварамія, інформує портал Новини Грузія.

"Ми призупиняємо мовлення доти, доки не буде повної безпеки. Всі журналісти повернуться на територію телекомпанії, і ми вимагаємо від уряду повністю захистити канал і незалежність ЗМІ від цього керованого процесу", - сказав він.

Гварамія також висловив сподівання, що поліція забезпечить безпеку співробітників телекомпанії.

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Як повідомляв портал Новини Грузія, ведучий авторської програми "PS" у прямому ефірі звернувся до російського президента Путіна російською мовою, використавши нецензурні висловлювання.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Десятки людей, які зібралися біля будівлі опозиційного телеканалу "Руставі 2" вимагають, щоб Габунія вибачився за свої слова і був звільнений, оскільки "його дії шкодять інтересам країни". Частина тих, хто прийшов і зовсім наполягає на тому, щоб телеведучий залишив країну, а Гварамія відсторонили від управління телеканалом.