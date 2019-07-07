Грузинські літаки востаннє злітали до Росії

Грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines у неділю виконали останні рейси до Росії напередодні набрання чинності тимчасової заборони на польоти між двома країнами.

Про це інформує ТАСС.

"Літак MyWay Airlines здійснив рейс із Тбілісі у Москву, а борт Georgian Airways - у Санкт-Петербург. До виконання останніх рейсів з Грузії в Росію готуються російські авіакомпанії "Уральські авіалінії", "Перемога" та "Аерофлот", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня, після масових протестів у Тбілісі, президент Росії Володимир Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію з початку липня, не уточнивши, до якого числа діятиме заборона.

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Невдовзі Росспоживнагляд заявив про невідповідність стандартам якості грузинського вина і заборонив до ввезення продукт кількох виробників.

Багатотисячні протести в Грузії почалися 20 червня, після того як депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов відкрив сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я, що проходила у Тбілісі, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії. Це викликало невдоволення депутатів. Вони блокували трибуну, не дозволивши росіянам повернутися в зал засідання. Російська делегація залишила будівлю в супроводі охорони.

Після цього кілька тисяч людей прийшли до парламенту з протестом проти дій росіян.

Поліція застосувала проти демонстрантів гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. У ніч на 21 червня розгін мітингу завершився затриманням 305 осіб, під час заворушень постраждали не менш як 240 осіб, 80 з них - поліцейські.

Фото: georgian-airways.com