В РФ підрахували мільярдні втрати авіакомпаній від заборони польотів в Грузію

В РФ підрахували мільярдні втрати авіакомпаній від заборони польотів в Грузію

Укрінформ
Втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюються в 3 мільярди рублів.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на міністра транспорту Росії Євгена Дітріха.

"При оцінці втрат, повідомив Дітріх, враховувалися як прямі збитки, так і частина втраченої вигоди. Йдеться про «дуже попередню оцінку", - цитує чиновника ЗМІ.

Читайте також: Чехія тимчасово відкрила небо для російських літаків - ЗМІ

Раніше російським авіакомпаніям пообіцяли компенсувати втрати від заборони польотів у Грузію з федерального бюджету.

Як повідомлялося, грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines у неділю виконали останні рейси в напрямку Росії напередодні набрання чинності тимчасової заборони на польоти в Росію.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-