У Франкфурті через 500-кілограмову бомбу евакуювали понад 16 тисяч осіб

Щоб знешкодити 500-кілограмову бомбу, виявлену поблизу будівлі Європейського центробанку в німецькому місті Франкфурт-на-Майні, було евакуйовано близько 16,5 тисячі людей.

Про це повідомляє DW.

"У Франкфурті-на-Майні в неділю, 7 липня, проходить підготовка до операції зі знешкодження бомби часів Другої світової війни. У східній частині міста евакуйовано близько 16,5 тисячі осіб, у тому числі 25 пацієнтів однієї з лікарень, що знаходяться в комі. Рух громадського транспорту зупинено, закрито зоопарк", - йдеться в повідомленні.

Жителі мали залишити свої домівки до 8-ї ранку за місцевим часом. Після цього правоохоронці почали перевіряти, чи не залишився хтось у зоні проведення операції зі знешкодження, перевірки велися, в тому числі, на вертольоті з повітря, використовуючи тепловізійну камеру.

Читайте також: На Хмельниччині знищили авіабомбу часів Другої світової

500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни було виявлено під час будівельних робіт поблизу будівлі Європейського центробанку (ЄЦБ). Операція зі знешкодження ускладнена тим, що підривники, які мали вилучатися з бомби під час дистанційного керування, сильно деформовані.

У 2017 році через знешкодження бомби вагою 1,8 тонни у північній частині Франкфурта-на-Майні було евакуйовано 65 тисяч людей. Це стало наймасовішою евакуацією в Німеччині з часів Другої світової війни.