На Хмельниччині знищили авіабомбу часів Другої світової

У Хмельницькій області піротехніки ДСНС знищили фугасну авіабомбу ФАБ-250 часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Піротехніки Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області в спеціально відведеному місці знищили фугасну авіабомбу ФАБ-250 часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку було виявлено на військовому полігоні в м. Старокостянтинів, що на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

У службі вкотре закликали українців, дотримуватися правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: У Німеччині вибух від бомби часів Другої світової утворив великий кратер

"У жодному разі не беріть такі предмети до рук, не переносьте, не розбирайте, тим більше не кидайте їх у багаття – це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону – 101", - наголосили у ДСНС.