У Німеччині вибух від бомби часів Другої світової утворив великий кратер

Неподалік німецького міста Альбах вибухнула бомба часів Другої світової війни, яка утворила великий кратер.

Про це повідомляє Geek.com.

"За словами чиновників, загадковий вибух, що налякав мешканців міста у центральній Німеччині рано вранці в неділю, був цілком точно бомбою Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 4 ранку жителі містечка Альбах почули сильний вибух і відчули невеликий землетрус.

Фотографії, зроблені за допомогою безпілотного літака, пізніше виявили кратер від бомби часів Другої світової війни завширшки 10 метрів і глибиною майже 4 метри.

У поліції зазначили, що не знали про розташування бомби, але пізніше правоохоронні органи "майже з абсолютною точністю" встановили, що це зброя часів Другої світової війни. Експерти припускають, що це була 250-кг бомба, скинута з літака.

Оскільки бомба вибухнула рано вранці, на полі не було людей, і в місцеву поліцію не надходили дані про постраждалих.

Повідомляється, що такі бомби часто знаходять в Німеччині, і вони іноді можуть вибухати, оскільки з часом їх детонатор руйнується.

Фото: Getty Images