Deutsche Bank може скоротити до 20 тисяч працівників

Близько 20 тисяч робочих місць можуть бути скорочені в рамках радикальної реорганізації найбільшої фінансової установи ФРН – Deutsche Bank.

Про це повідомляє BBC.

«Унаслідок масштабної й радикальної реорганізації найбільшого в Німеччині банку – Deutsche Bank – під звільнення можуть потрапити до 20 тисяч його співробітників. Очікується, що відповідний план буде схвалений наглядовою радою банку вже цієї неділі», - йдеться в повідомленні.

Потреба в цій реорганізації з’явилася після того, як Deutsche Bank провалив переговори про злиття зі своїм головним конкурентом Commerzbank у квітні цього року.

Метою згаданої реорганізації Deutsche Bank є його зосередження на зростаючому та вигідному бізнесі, а також покращення ефективності роботи в цілому.

Слід нагадати, що протягом останніх років цей банк зіштовхнувся з низкою труднощів та викликів. Так, зокрема, в штаб-квартирі Deutsche Bank торік правоохоронці здійснили обшук через підозри у справі про відмивання грошей.