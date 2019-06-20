Deutsche Bank потрапив під слідство через гроші зятя Трампа - ЗМІ

Федеральні органи США почали розслідування, чи дотримувався Deutsche Bank встановлених правил щодо боротьби з відмиванням грошей.

Про це повідомляє Fox Business.

“Федеральні органи США перевіряють, чи дотримувався банк (Deutsche Bank — ред.) встановлених правил щодо боротьби з відмиванням грошей та інших злочинів“, - йдеться у повідомленні.

За даними газети, також розслідується, що саме банк робив, коли йому стало відомо про підозрілі транзакції, зокрема грошові перекази компаній, які пов'язані з зятем Президента США Дональда Трампа -Джередом Кушнером.

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Речник Deutsche Bank відмовився коментувати новину, проте наголосив, що фінустанова налаштована на співпрацю зі слідством.

Як повідомлялося, 20 травня американська газета The New York Times опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що спеціалісти департаменту боротьби з відмиванням коштів Deutsche Bank рекомендували повідомити Мінфіну США про підозрілі транзакції компаній, які контролюються президентом США Дональдом Трампом і його зятем Джаредом Кушнером.

У той же день Трамп заперечив інформацію NYT про відмивання грошей через Deutsche Bank.

22 травня федеральний суд у штаті Нью-Йорк виніс рішення, що дозволяє банкам Deutsche Bank та Capital One передати у Конгрес США фінансові звіти Дональда Трампа.

7 червня сенатори від Демократичної партії Кріс Ван Голлен та Шеррод Браун закликали голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перевірити відносини між президентом США Дональдом Трампом, його зятя Джера Кушнера та Deutsche Bank.