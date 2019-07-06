ВМС Марокко врятували 330 мігрантів

Берегова охорона Військово-морських сил Марокко врятувала 330 мігрантів у Гібралтарській протоці.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Берегова охорона виявила кілька гумових човнів у протоці та врятувала 330 біженців. Більшість із них - вихідці з країн на південь від Сахари", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мігранти доставлені в порт на півночі Марокко. Стан їх здоров'я оцінюється як нормальний.

Згідно з даними МВС Марокко, в 2018 році біля узбережжя країни було врятовано близько 30 тисяч біженців, які прямували в Європу.