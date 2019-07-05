За кілька хвилин поблизу узбережжя Канади сталися відразу три землетруси

Протягом кількох хвилин поблизу західного узбережжя Канади відбулося три землетруси магнітудою від 4.5 до 5.6.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Наразі інформації про руйнування або постраждалих унаслідок землетрусів немає. Рятувальна служба канадської провінції Британська Колумбія повідомила, що не вбачає небезпеки цунамі, однак попередила про високу вірогідність повторних підземних поштовхів протягом наступних тижнів.

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Як повідомлялося, 4 липня у штаті Каліфорнія стався землетрус у 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Він став найпотужнішим за багато років у цьому регіоні.

Епіцентр землетрусу був розташований у ненаселеній місцевості за 20 миль від Індіан Веллс, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько першої дня. Повідомлень про жертв унаслідок катаклізму не надходило.